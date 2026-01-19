«Dans le prolongement des dernières séances, le Tunindex a bien performé. L’indice vedette a signé, lundi, 19 janvier 2026, une avancée de 0,67 % à 13898,10 points, dans un volume global de 8,3 MD », selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre STA continue à chapeauter le palmarès de la cote. L’action a inscrit une envolée de 6 %, terminant la séance à 42,400 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 35 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a été bien orienté sur la séance. L’action s’est offert un gain de 5,4 % à 37,200 D, dans un flux peu soutenu de 205 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action a cédé du terrain (-3,8 %), clôturant à 3,030D faisant savoir que la valeur a brassé de maigres échanges de 67 mille dinars sur la séance.

Le titre ATTIJARI LEASING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a abandonné –3 % à 29,500 D, et ce, dans un modeste volume de 72 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 1,2 MD notant que le titre a gagné +0,3 % au terme de la séance, clôturant à 121,500 D.