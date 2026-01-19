La croissance mondiale devrait atteindre 3,3 % en 2026 et 3,2 % en 2027, selon le récent rapport du Fonds monétaire international (FMI) concernant les Perspectives de l’économie mondiale 2026. L’économie mondiale fait preuve d’une “remarquable résilience” en maintenant ce taux de croissance stable, porté par l’essor des nouvelles technologies et ce, malgré des tensions commerciales persistantes.

Les perspectives 2026 sont légèrement revues à la hausse par rapport à celles de l’édition d’octobre 2025, quand le FMI tablait sur une croissance mondiale de 3,3 % en 2024, de 3,2 % en 2025 et de 3,1 % en 2026.

Selon le récent rapport du FMI, les investissements dans la technologie, le soutien budgétaire et monétaire, les conditions financières porteuses et la souplesse du secteur privé viennent compenser les effets des réorientations des politiques commerciales.

La région MENA passe à la vitesse supérieure!

Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), le rapport estime que la région s’apprête à passer à la vitesse supérieure, soutenue par une hausse de la production pétrolière et des réformes structurelles. Après une croissance estimée à 3,4 % en 2025, le FMI prévoit que l’activité grimpera à 3,9 % en 2026 pour atteindre 4,0 % en 2027.

Cette dynamique régionale repose sur la production pétrolière, l’augmentation de la production de brut , la demande locale et la résilience de la consommation intérieure lesquelles stimule également, l’activité économique et les efforts de diversification et des réformes en cours.

Le FMI cite en exemples, les économies de l’Arabie saoudite qui devrait voir son PIB progresser de 4,5 % en 2026 (une révision à la hausse de 0,5 point par rapport aux prévisions d’octobre) avant de ralentir à 3,6 % en 2027, l’Égypte dont la croissance projetée est estimée à 4,7 % en 2026 et 5,4 % en 2027. À l’inverse, l’Iran stagne avec une croissance modeste de 1,1 % prévue pour 2026.

La stabilité apparente de la croissance mondiale cache toutefois des trajectoires divergentes, selon le FMI, qui fait état de risques géopolitiques persistants sur les prix malgré une inflation mondiale en décrue, passant de 4,1 % en 2025 à 3,8 % en 2026.

Les cours des produits énergétiques devraient baisser d’environ 7 % en 2026, bien que l’OPEP et la demande chinoise maintiennent un “prix plancher” pour le pétrole, note encore le FMI.

Tableau assombri par les tensions géopolitiques…

Cependant, le tableau reste assombri par des risques baissiers. Le rapport souligne qu’une “intensification des tensions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient ou en Ukraine”, pourrait provoquer des chocs d’offre, perturber les routes maritimes et faire grimper les prix.

Le FMI met également, en garde contre une possible bulle technologique. “Si les gains de productivité liés à l’IA s’avèrent décevants, une “correction brutale” des marchés financiers pourrait survenir, impactant le patrimoine des ménages et l’investissement mondial”.

Il estime que l’inflation devrait chuter au niveau mondial, mais elle retrouvera sa valeur cible plus progressivement aux États-Unis. Une réévaluation des attentes dans le secteur technologique et une escalade des tensions géopolitiques constituent les principaux risques de dégradation.

Les décideurs devraient reconstituer les marges de manœuvre budgétaires, préserver la stabilité des prix et la stabilité financière, réduire l’incertitude et mener des réformes structurelles, recommande l’institution de Washington, qui appelle aussi les États à poursuivre les réformes structurelles pour transformer l’essai de la transition technologique en croissance durable.