Le projet européen SmartGreenEcos lance un appel à candidatures destiné aux PME tunisiennes de la filière laitière. Vingt-cinq d’entre elles seront sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement gratuit et sur mesure visant à accélérer leur double transition écologique et numérique.

Une Journée d’Information se tiendra le 27 janvier 2026 à Tunis pour présenter les objectifs du projet, les critères de sélection et les bénéfices concrets attendus. Les inscriptions à cet événement sont ouvertes jusqu’au 24 janvier 2026 via le formulaire en ligne : https://forms.gle/eoB8oRNGnj6bxW9B9.

SmartGreenEcos structure un écosystème méditerranéen collaboratif réunissant 100 entreprises de Tunisie, Grèce, Chypre et Jordanie, ainsi que des universités et centres de recherche, dont l’Université de Carthage et l’Université Aristote de Thessalonique. Il propose un accompagnement intégré « de la ferme à la fourchette » couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : alimentation animale, transformation laitière, emballages durables, biotechnologies, logistique spécialisée et accès aux marchés verts.

Les entreprises retenues bénéficieront de quatre leviers concrets : une centrale d’achat collaborative pour des intrants durables, un benchmarking transfrontalier, un appui à la co-conception de produits « éco-green », et un accès pris en charge à des outils numériques et expertises sectorielles, le tout à coût zéro, selon les canaux de communication de l’Université de Carthage.

L’appel cible les PME confrontées aux défis croissants du secteur : hausse des coûts des intrants, stress hydrique, décarbonation et pression réglementaire. La date limite pour postuler au programme est fixée au 16 février 2026.

Cofinancé par l’Union européenne via le programme Interreg NEXT MED, ce projet vise à renforcer durablement la compétitivité des entreprises laitières méditerranéennes par l’innovation collective, la mutualisation des ressources et la structuration d’un écosystème vert et intelligent.