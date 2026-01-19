La 27e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de handball se déroulera du 21 au 31 janvier 2026 à Kigali, au Rwanda. Cette CAN-2026 réunira seize sélections réparties en quatre groupes, avec un format de compétition en deux phases avant les demi-finales et la finale.

Groupes : une phase préliminaire à quatre poules

Le tour préliminaire se jouera sous la forme de quatre groupes de quatre équipes.

Groupe A : Algérie, Nigéria, Rwanda, Zambie

Groupe B : Égypte, Angola, Gabon, Uganda

Groupe C : Tunisie, Guinée, Cameroun, Kenya

Groupe D : Cap-Vert, Maroc, Congo, Bénin

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour le tour principal.

Formule de compétition

À l’issue du tour préliminaire, les équipes qualifiées seront réparties en deux groupes du tour principal :

MR1 : équipes issues des groupes A et B

MR2 : équipes issues des groupes C et D

Chaque sélection conservera les points acquis contre les équipes qualifiées de son groupe initial et affrontera les nations qu’elle n’a pas rencontrées au premier tour.

Les deux premiers de chaque groupe principal accéderont aux demi-finales.

Calendrier et sites

Les matches se dérouleront à la BK Arena et au Petit Stade de Kigali.

21 au 24 janvier : tour préliminaire

25 au 27 janvier : tour principal

29 janvier : demi-finales

31 janvier : match pour la 3e place et finale

Historique récent : les dix derniers podiums

Les dernières éditions confirment la domination historique de l’Égypte, de la Tunisie et de l’Algérie.

En 2024, l’Égypte a devancé l’Algérie et la Tunisie. En 2022, elle s’est imposée devant le Cap-Vert et le Maroc. La Tunisie avait remporté l’édition 2018, tandis que l’Algérie s’était imposée en 2014.

Palmarès : la Tunisie en tête

Au palmarès général, la Tunisie reste la sélection la plus titrée avec 10 sacres, devant l’Égypte (9 titres) et l’Algérie (7 titres).

Programme de la Tunisie au tour préliminaire

Engagée dans le groupe C, la Tunisie débutera la compétition face au Cameroun.

Mercredi 21 janvier (14h00) : Tunisie – Cameroun

Jeudi 22 janvier (18h00) : Tunisie – Guinée

Samedi 24 janvier (16h00) : Tunisie – Kenya