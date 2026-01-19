Tunis, 19 janvier – Un temps très nuageux domine ce lundi la majorité des régions du pays. Des pluies temporairement orageuses concernent d’abord le nord, avant de s’étendre localement au centre et au sud. Selon les prévisions, ces précipitations pourront atteindre des intensités élevées par endroits.

Les quantités de pluie les plus importantes sont attendues au nord-est et localement dans la région du Sahel. Des chutes de grêle restent possibles dans certains secteurs, notamment sous cellules orageuses actives. La situation météorologique appelle à la vigilance dans les zones exposées aux fortes averses.

Le vent souffle de secteur est. Il est fort à relativement fort près des côtes, tandis qu’il demeure faible à modéré à l’intérieur du pays. Lors des épisodes orageux, des rafales pourront dépasser les 80 km/h, augmentant le risque de perturbations locales, en particulier dans les zones littorales.

En mer, les conditions sont difficiles. Elle est annoncée très agitée à très houleuse, devenant localement violente dans les golfes de Golfe de Tunis et de Golfe d’Hammamet. La navigation et les activités maritimes sont fortement déconseillées durant cette période.

Les températures enregistrent une légère baisse. Les maximales varient entre 11 et 16 degrés dans les régions nord et ouest. Dans le reste du pays, elles oscillent entre 16 et 20 degrés. Cette évolution thermique accompagne l’instabilité atmosphérique observée sur l’ensemble du territoire.