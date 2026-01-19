L’Agence foncière pour d’habitation (AFH) a annoncé la mise en chantier prochainement, de trois nouveaux lotissements sociaux. Il s’agit de : lotissement « Arij II » à Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana), lotissement « Jinen M’hamdia » (gouvernorat de Ben Arous) et lotissement « Zitouna » à Souassi (gouvernorat de Mahdia).

Cette annonce a été faite à l’occasion du Salon des services immobiliers et du financement bancaire « Beity Expo 2026 », auquel l’Agence a participé du 15 au 17 janvier courant.

Selon un communiqué de l’AFH, ces nouveaux lotissements s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’arrêté commun du ministre de l’équipement et de l’habitat, et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 avril 2025, fixant les conditions et procédures d’acquisition par l’Agence foncière d’habitation des terrains relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales à un prix préférentiel.

Cette décision prévoit que 50 % au moins des parcelles créées sur ces terrains soient réservées aux catégories à revenu limité.

Lors de l’événement, le président-directeur général de l’AFH, Rached Arroud, a présenté un exposé détaillé sur les caractéristiques des projets prévus, précisant que la réalisation des projets de lotissements sociaux s’étendra sur cinq ans (2026-2030) et que, dans le cadre de la stratégie de digitalisation des services de l’Agence, les demandes pour les lotissements sociaux de Sidi Thabet et Mohammedia sont désormais exclusivement accessibles via le site web de l’Agence : www.afh.nat.tn