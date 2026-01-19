Les travaux de la seizième session de la Commission consulaire mixte tuniso-égyptienne, tenue les 15 et 16 janvier courant à Tunis, ont porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine des affaires consulaires.

Les travaux de la Commission, qui se sont déroulés au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger se sont, également, focalisés sur la simplification des procédures administratives au profit des citoyens tunisiens et égyptiens et l’examen de leurs préoccupations, ainsi que les mécanismes de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines consulaires, lit-on dans une publication sur une page du ministère des Affaires étrangères.

La Commission s’est également penchée sur les principales questions liées à la situation des deux communautés dans les deux pays, notamment en ce qui concerne la résidence et la mobilité, ainsi que les mécanismes de coopération technique et judiciaire, les affaires des étudiants et des catégories actives.

Les membres de la commission ont également souligné la nécessité de développer les canaux de coordination conjointe et de renforcer l’échange d’expertises au service des intérêts communs des deux pays.

Les deux délégations ont salué les mesures prises dans le domaine de la mobilité, visant à faciliter l’obtention, selon le principe de la réciprocité, des visas d’entrée pour les ressortissants des deux pays, ce qui est de nature à renforcer la circulation des personnes et à consolider les liens de coopération entre la Tunisie et l’Égypte.

Cette Commission consulaire est considérée comme « l’un des principaux mécanismes de coopération bilatérale et une échéance périodique et régulière pour le développement de la coordination consulaire entre les deux pays », indique-t-on de même source. La quinzième session de la Commission consulaire tuniso-égyptienne mixte s’était tenue il y a environ un an et demi.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné « l’importance accordée par la diplomatie tunisienne et égyptienne au travail consulaire, en tant que pilier des relations fraternelles et historiques entre les deux pays frères ».