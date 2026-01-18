La première journée de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année, a livré plusieurs surprises et matchs serrés dimanche à Melbourne. Les favoris ont globalement tenu leur rang, mais quelques têtes de série ont été bousculées.
Simple hommes : du suspense et des retournements
Au premier tour, Michael Zheng (USA) a remporté un duel marathonesque face à Sebastian Korda (USA) en cinq sets : 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0/7), 6-3. L’Américain Frances Tiafoe (N.29) a franchi l’obstacle Jason Kubler (AUS) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2, tandis que l’Allemand Alexander Zverev (N.3) a dû s’incliner en début de match avant de dominer Gabriel Diallo (CAN) 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2.
Corentin Moutet (FRA/N.32) s’est imposé en trois sets contre Tristan Schoolkate (AUS) : 6-4, 7-6 (7/1), 6-3. Marton Fucsovics (HUN) a battu Camilo Ugo (ARG) 7-6 (7/5), 6-1, 6-2, et Tomás Etcheverry (ARG) a signé une victoire spectaculaire en cinq sets contre Miomir Kecmanovic (SRB) : 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4.
D’autres résultats notables incluent la qualification d’Arthur Fery (GBR) face à Flavio Cobolli (ITA/N.20) 7-6 (7/1), 6-4, 6-1, et de Francisco Cerundolo (ARG/N.18) 6-3, 7-6 (7/0), 6-3 contre Zhang Zhizhen (CHN).
Simple dames : les têtes de série en action
Côté féminin, Caty McNally (USA) a dominé Himeno Sakatsume (JPN) 6-3, 6-1, tandis que Polina Kudermetova (RUS) a battu Guiomar Maristany (ESP) 6-2, 6-3. La Turque Zeynep Sönmez a créé la surprise en éliminant Ekaterina Alexandrova (RUS/N.11) 7-5, 4-6, 6-4.
Yulia Putintseva (KAZ) a renversé Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6, 7-5, 6-3, et Elsa Jacquemot (FRA) a remporté un duel marathon contre Marta Kostyuk (UKR/N.20) : 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-6 (10/7).
Jasmine Paolini (ITA/N.7) a battu Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-1, 6-2, tandis qu’Elina Svitolina (UKR/N.12) a écarté Cristina Bucsa (ESP) 6-4, 6-1. Les locales Talia Gibson (AUS) et Gabriela Ruse (ROM) se sont également qualifiées pour le deuxième tour. Maria Sakkari (GRE) a éliminé Léolia Jeanjean (FRA) 6-4, 6-2.
La première journée a donc offert un mélange de confirmations et de surprises, annonçant un tournoi ouvert et disputé pour les prochaines phases.