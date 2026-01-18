Pour la première fois de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal et le Maroc s’affronteront en finale, ce dimanche 18 janvier à 20 h. Les Lions de la Teranga devront faire sans Kalidou Koulibaly, suspendu, tandis que le Maroc se présentera au complet.

La rencontre opposera la meilleure défense du tournoi (Maroc, 1 but encaissé) à la deuxième meilleure attaque (Sénégal, 12 réalisations), promettant un duel serré où chaque détail pourrait faire la différence. « Ce sera 50-50, avec peut-être un petit avantage pour nous grâce au public », a souligné Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, en conférence de presse.

Du côté sénégalais, l’absence de Koulibaly sera compensée par d’autres cadres, mais Habib Diarra manquera également le match après avoir reçu un carton jaune en demi-finale contre l’Égypte.

Compositions probables :

Sénégal (4-3-3) : Mendy – Diouf, Niakhaté, Sarr, Diatta – P. Gueye, I. Gueye, Camara – Mané, Jackson, Ndiaye

Maroc (4-3-3) : Bounou – Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi – El Aynaoui, El Khannouss, Saibari – Ezzalzouli, El-Kaabi, Diaz