À 38 ans, Novak Djokovic aborde l’Open d’Australie 2026 avec confiance, sans excès. Le Serbe, vainqueur à dix reprises du premier Grand Chelem de la saison, estime avoir encore « ses chances », en particulier à Melbourne, où le tournoi débute dimanche.

« J’ai toujours la motivation », a déclaré le N.4 mondial, tout en reconnaissant la domination actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. « Ils sont sur une autre planète que les autres. C’est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d’autre n’a ses chances », a-t-il affirmé.

Melbourne, un terrain familier

Djokovic entretient un lien particulier avec l’Open d’Australie, qu’il a remporté dix fois depuis sa première participation en 2005, après être passé par les qualifications. Cette histoire commune nourrit sa confiance, sans occulter la réalité de la concurrence.

« J’ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici », a-t-il insisté, rappelant qu’il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts de finale à Melbourne l’an dernier.

Le record en arrière-plan

Interrogé sur la quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Djokovic adopte une posture prudente. « On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j’ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser », a-t-il expliqué. « J’espère y parvenir, mais 24 ce n’est déjà pas un mauvais chiffre. »

Cette approche lui permet, selon ses mots, de relativiser la pression. « Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet de me soulager d’une pression inutile », a-t-il ajouté.

Une gestion mentale assumée

Le Serbe reconnaît que les attentes restent élevées, mais refuse une approche dramatique. « Je n’ai pas besoin d’aller chercher loin mentalement avec des + ça passe ou ça casse + ou + c’est maintenant ou jamais +. Je ne pense pas que ça m’aide à jouer à mon meilleur niveau », a-t-il expliqué.

Convaincu de ses capacités lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, Djokovic se montre clair : « Quand je suis en bonne santé et que toutes les pièces du puzzle sont en place le jour J, je peux battre n’importe qui. »

Objectifs immédiats

Djokovic débutera son tournoi lundi face à l’Espagnol Pedro Martinez, 71e mondial. Il visera une 100e victoire à Melbourne. En cas de parcours sans accroc, un nouveau duel face à Carlos Alcaraz pourrait l’attendre en demi-finales.