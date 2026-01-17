« L’institution de microfinance Advans Tunisie recevra un financement pouvant atteindre 4,4 millions d’euros (15 millions de dinars- MD) de la part de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), destiné à être rétrocédé à des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) détenues ou dirigées par de jeunes entrepreneurs », a annoncé, le 16 janvier courant, la BERD.

«Ce financement vise à promouvoir l’inclusion financière d’un segment mal desservi de l’économie tunisienne et à combler le déficit de financement auquel sont confrontés les entrepreneurs dans des secteurs clés» a souligné la Banque européenne .

Il convient de noter que cette action, qui sera appuyée par le Programme de conseil aux petites entreprises de la BERD, lequel propose des services d’accompagnement adaptés (comprenant des conseils personnalisés, des formations, des ateliers, du mentorat et des cours d’apprentissage en ligne à destination des jeunes entrepreneurs), se concentrera sur la numérisation, les services non financiers et l’inclusion des femmes.

Elle sera, en outre, « complétée par un soutien du Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération suisse (SECO) agissant en qualité de donateur dans le cadre du Fonds d’impact sur les petites entreprises ».

La BERD a précisé, aussi, que « le programme de financement comprend également une garantie de couverture du risque de première perte pouvant atteindre 12,5%, dans le cadre du Programme de financement en monnaie locale en faveur des PME de la BERD, offrant ainsi un dispositif supplémentaire d’atténuation des risques ».

Pour rappel, la BERD est une banque multilatérale qui encourage le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise dans plus de 40 économies réparties sur trois continents. Elle est détenue par 77 pays, ainsi que par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la Banque a investi plus de 2,9 milliards d’euros (9,7 milliards de dinars) dans 83 projets à travers le pays, dont 65% en faveur du secteur privé.

Pour ce qui est de l’institution de microfinance Advans Tunisie, elle a été fondée en 2013 par le groupe international de microfinance Advans, présent dans six pays en Afrique.