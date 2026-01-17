Le lancement effectif des travaux de réalisation de l’unité pilote de traitement biologique et de production de biométhane à partir des déchets ménagers et assimilés, en vue de leur transformation en énergie électrique, a été donné ce vendredi sur l’île de Djerba.

Réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie et l’Agence nationale de gestion des déchets, en coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette unité permettra de traiter 6 000 tonnes de déchets organiques par an et de produire 1 600 mégawattheures d’électricité, soit l’équivalent des besoins de 250 logements.

Elle assurera également la production d’environ 3 900 tonnes de compost organique biologique et permettra d’éviter l’émission de près de 5 600 tonnes de dioxyde de carbone par an, selon les données présentées lors d’une séance de travail tenue ce vendredi au siège du gouvernorat de Médenine pour annoncer le démarrage des travaux.

Basée sur la valorisation énergétique des déchets à travers la technologie du biogaz et leur transformation en électricité, cette unité figure parmi les projets majeurs visant à instaurer un modèle d’économie circulaire à travers la valorisation des déchets, la production d’énergie et la réduction du carbone.