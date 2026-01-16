Un accord de partage de codes (codeshare) a été signé, vendredi, entre la compagnie aérienne TUNISAIR et Etihad Airways.

Cet accord, signé par Halima Ibrahim Khouaja, chargée de la Direction Générale de TUNISAIR et Antonoaldo Neves, CEO d’Etihad Airway, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux transporteurs aériens et vise à améliorer l’expérience de voyage et à promouvoir le tourisme entre la Tunisie et les Émirats arabes unis, souligne un communiqué de Tunisair.

À compter de ce jour, les passagers pourront réserver leurs vols entre Tunis et Abu Dhabi sous le code de l’une des compagnies, sur les vols opérés par Etihad Airways. Cet accord vise à offrir une expérience de voyage fluide et simplifiée, avec un billet unique, un enregistrement unique et un acheminement automatique des bagages jusqu’à la destination finale, précise la meme source.

À travers cet accord, TUNISAIR renforce l’accessibilité de son réseau vers les pays du Golfe, un marché à fort potentiel, tout en offrant à ses passagers de nouvelles opportunités de correspondances vers l’Asie, le Moyen-Orient et au-delà.

Cette collaboration s’inscrit dans une vision partagée de développement des échanges économiques, touristiques et culturels entre les deux régions.

Forte de plus de 77 ans d’expertise, TUNISAIR continue de jouer un rôle central dans la connectivité régionale et internationale, s’appuyant sur un réseau couvrant l’Europe, le bassin méditerranéen, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord.

Cet accord avec Etihad Airways une compagnie aérienne disposant d’un vaste réseau de partenariats, confirme l’attractivité de la compagnie nationale et son positionnement en tant que partenaire crédible et recherché sur la scène aérienne internationale.