Le coÃ»t des projets rÃ©alisÃ©s au profit des Ã©tablissements scolaires dans le gouvernorat de Ben Arous a dÃ©passÃ© 4,7 millions de dinars durant la pÃ©riode 2024-2025, a indiquÃ©, Ã lâ€™Agence TAP, le commissaire rÃ©gional de lâ€™Ã©ducation, Ali Messaadi.

Plusieurs institutions scolaires de la rÃ©gion ont connu, au cours de cette pÃ©riode, des travaux dâ€™entretien et de rÃ©habilitation, dans le cadre des projets programmÃ©s pour la nouvelle rentrÃ©e scolaire (2025-2026).

Les travaux menÃ©s ont Ã©tÃ© rÃ©partis entre maintenance et extension ainsi que le renforcement de certains Ã©tablissements par la construction de nouvelles salles de classe.

Parmi les Ã©tablissements bÃ©nÃ©ficiaires de ces interventions, figurent notamment lâ€™Ã©cole primaire Ennasr, le collÃ¨ge Ahmed Ben Abi Dhiaf Ã Mhamdia, le collÃ¨ge Ibn Khaldoun et le lycÃ©e Farhat Hached Ã RadÃ¨s. Il s’agit Ã©galement de lâ€™Ã©cole primaire El Hidhab 2 Ã Fouchana, lâ€™Ã©cole primaire Farsh El Annabi Ã Mornag, le collÃ¨ge de Mornag, lâ€™Ã©cole primaire EssaÃ¢da 1 Ã Mhamdia et lâ€™Ã©cole primaire El Bassatine 3. Par ailleurs, d’autres projets sont programmÃ©s pour les prochaines annÃ©es en faveur des Ã©tablissements Ã©ducatifs du gouvernorat de Ben Arous qui comprend 156 Ã©coles primaires, 40 collÃ¨ges et 24 lycÃ©es.