“La valeur ajoutée brute directe du tourisme (VABDT) à l’économie tunisienne est estimée à 7844 ,5 millions de dinars (MD), ce qui représente 5,2% de la valeur ajoutée totale générée par l’économie nationale en 2024, contre 5,1% au cours de l’exercice 2023 (7343 MD)”, indique l’Institut National de la Statistique (INS), dans une note sur le “Compte Satellite du Tourisme 2023- 2024”, publiée vendredi.

“Si on y ajoute les impôts nets des subventions (227,5 MD), le produit intérieur brut direct PIBDT de l’industrie touristique tunisienne s’établirait à 8072 MD, soit une contribution de 5,1% au PIB total en 2024, contre 7529 MD, en 2023 (ce qui représente 5% du PIB)” selon la même source.

S’agissant des dépenses touristiques intérieures (DTI), elles sont passées de 14 634 MD, en 2023, à 16 122,6 MD en 2024, dont 11 817,6 MD (soit 73,3% du total) sont attribués aux visiteurs internationaux ou non-résidents.

Ces dépenses sont orientées, notamment, vers l’hébergement (37%), les produits non spécifiques -services, y compris médicaux, et biens, y compris les achats en shopping- (22%), les services de transport (18%) et la restauration et aux boissons (15%).