Après leur élimination en demi-finales, l’Égypte et le Nigeria se préparent à disputer le match pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, samedi à 17h00, au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Cette rencontre offre aux deux sélections l’opportunité de terminer la compétition sur une note positive.

Échec en demi-finales, nouvelle motivation

L’Égypte a été battue par le Sénégal sur le score de 1-0 et a vu son rêve d’une huitième étoile continentale s’envoler. Les coéquipiers de Mohamed Salah devront maintenant rebondir face aux « Super Eagles » pour clôturer leur CAN par un résultat positif.

De son côté, le Nigeria a été éliminé par le Maroc aux tirs au but (4-2). Les hommes d’Eric Chelle, auteurs d’un parcours solide avec 14 buts marqués en six rencontres, chercheront à préserver leur place sur le podium, après avoir été finalistes lors de la précédente édition en Côte d’Ivoire.

Un duel historique

Le match oppose deux cadors du football africain. Les confrontations entre l’Égypte et le Nigeria en phase finale de la CAN comptent neuf duels : cinq succès pour le Nigeria, deux pour l’Égypte et deux matchs nuls. Toutefois, la sélection égyptienne a remporté leur dernier affrontement, un match amical 2-1, quelques jours avant le début de la compétition.

Des équipes expérimentées

Les deux équipes disposent de joueurs expérimentés et de qualités individuelles et collectives, capables de faire la différence. La rencontre s’annonce très disputée, l’objectif étant de décrocher la médaille de bronze et de conclure la CAN 2025 sur une note encourageante.

Ce match sera l’occasion pour les « Pharaons » et les « Super Eagles » de démontrer leur capacité à rebondir après la déception des demi-finales et d’affirmer leur statut de grandes nations du football africain.