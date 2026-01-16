La période de souscription au Fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles, au titre de la saison agricole (2025-2026), est prolongée jusqu’au 30 janvier 2026, a indiqué un communiqué conjoint entre les ministères de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de Finances, publié jeudi.

Ainsi les intervenants dans le domaine des grandes cultures peuvent s’inscrire au Fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles, jusqu’à délai du 30 janvier 2026.

Les conditions d’interventions du Fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles et les modalités de son fonctionnement ont été fixées par le décret n° 2025-213 du 24 avril 2025.