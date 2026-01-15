La Bourse de Tunis a clôturé la journée de jeudi avec une embellie de 1,94 % à 13701,64 points. La séance a, également, été marquée par une accélération du rythme des échanges, cumulant une enveloppe bien garnie de 16,4 MDt. Notons, à cet effet, la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre TPR pour un montant global de 2,2 MDt.

Le titre DELICE HOLDING s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 498 mille dinars, l’action du champion national des produits laitiers s’est envolée de 5,9 % à 13,450 Dt.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur vedette de la séance. Le titre de la plus grande holding en Tunisie s’est apprécié de 5,2 % à 20,200 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,8 MDt.

Le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action de l’unique banque islamique de la cote a trébuché de -4,3 % à 7,440 Dt. La valeur a été transigée à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Dans un modeste volume de 289 mille dinars, l’action de la banque a régressé de –2,9 % à 3,690 Dt.

TPR a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de l’extrudeur d’aluminium a terminé la séance dans le vert, grignotant 0,4 % à 11,530 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux nourris de 2,4 MDt.