La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé, mercredi, avoir enregistré plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce chiffre a été communiqué à Los Angeles, en dépit d’une vive controverse liée aux prix jugés élevés des billets.

Selon la Fifa, les demandes émanent de l’ensemble des 211 pays et territoires membres de l’instance internationale. Si les trois pays hôtes concentrent logiquement une forte part des requêtes, l’intérêt s’est également révélé particulièrement marqué dans plusieurs nations à tradition footballistique, notamment l’Allemagne, l’Angleterre, l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Espagne et le Portugal.

Des affiches très convoitées

Parmi les rencontres les plus demandées figurent le match Colombie-Portugal, programmé le 27 juin à Miami, la confrontation Mexique-Corée du Sud prévue le 18 juin à Guadalajara, ainsi que la finale, qui se jouera le 19 juillet dans le New Jersey. Ces affiches concentrent une part importante des sollicitations, illustrant l’attrait mondial pour les rencontres à fort enjeu sportif ou symbolique.

La phase de dépôt des demandes de billets s’est achevée mardi. Les billets seront attribués selon un système de loterie. La Fifa a précisé que les résultats ne seront communiqués « pas avant le 5 février ».

Une demande mondiale malgré les critiques

Dans une déclaration rapportée par la Fifa, son président Gianni Infantino a souligné l’ampleur de l’engouement suscité par le tournoi. « Sachant combien ce tournoi signifie pour les gens à travers le monde, notre seul regret est de ne pas pouvoir accueillir chaque fan dans les stades », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient alors que la Fifa fait face à de nombreuses critiques concernant sa politique tarifaire pour cette Coupe du monde, programmée du 11 juin au 19 juillet et marquée par la participation élargie à 48 équipes. De nombreux supporteurs estiment que les prix des billets sont excessifs.

Selon l’organisation Football Supporters Europe (FSE), les tickets pour le Mondial 2026 coûteraient cinq fois plus cher que ceux de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En réponse à ces critiques, la Fifa a annoncé en décembre l’introduction d’une nouvelle catégorie de billets à tarif réduit, proposée à 60 dollars, soit environ 51 euros, afin d’élargir l’accès aux stades.