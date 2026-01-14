Un Symposium international sur les Méthodes analytiques avancées en recherche et industrie (AAMRI 2026) se tiendra à Tunis les 27 et 28 avril 2026, selon les informations diffusées sur une plateforme web dédiée.

Cette rencontre vise à réunir la communauté scientifique internationale autour des dernières avancées dans plusieurs domaines clés. Les échanges porteront notamment sur les sciences de la séparation, l’électrochimie analytique, les biocapteurs, les techniques de préparation et d’extraction des échantillons, ainsi que l’analyse pharmaceutique et biomédicale.

Les participants exploreront également les applications concrètes de ces méthodes dans des secteurs stratégiques, tels que l’industrie pharmaceutique, la sécurité alimentaire, la surveillance environnementale, la toxicologie médico-légale et le domaine biomédical.

Au-delà des présentations scientifiques, AAMRI 2026 se veut un espace privilégié de dialogue, de réseautage et de collaboration entre chercheurs, industriels et décideurs, favorisant ainsi les synergies entre le monde académique et le secteur privé.