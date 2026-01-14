La Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuit ce mercredi 14 janvier avec la deuxième demi-finale, opposant le Nigéria au Maroc, dans un duel très attendu entre deux des équipes les plus solides du tournoi.

Le Nigéria réalise jusque-là un parcours sans faute. Les Super Eagles ont terminé la phase de groupes avec un bilan parfait après leurs victoires contre la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda. En phase à élimination directe, ils ont successivement écarté le Mozambique (4-0) puis l’Algérie (2-0). L’équipe dirigée par Éric Chelle s’appuie notamment sur l’efficacité offensive du duo Ademola Lookman – Victor Osimhen, auteur de performances remarquées depuis le début de la compétition.

De son côté, le Maroc, pays hôte et grand favori de cette CAN 2025, confirme son statut. Les Lions de l’Atlas ont pris la tête de leur groupe grâce à deux succès face aux Comores et à la Zambie, complétés par un match nul contre le Mali. En huitièmes de finale, ils se sont imposés face à la Tanzanie (1-0), avant de dominer le Cameroun en quarts de finale (2-0). Brahim Diaz s’illustre comme l’un des hommes forts du tournoi, avec cinq réalisations à son actif.

La demi-finale Nigéria–Maroc se disputera ce mercredi 14 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le coup d’envoi est prévu à 21h (heure française). La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1.