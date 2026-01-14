La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec, au programme de ce mercredi, une demi-finale très attendue entre le Sénégal et l’Égypte.

Les Lions de la Teranga réalisent jusque-là un parcours solide. Premiers de leur groupe avec sept points, ils ont enregistré deux victoires face au Botswana et au Bénin, ainsi qu’un match nul contre la République démocratique du Congo. En huitièmes de finale, les Sénégalais se sont imposés face au Soudan (3-1), avant d’écarter le Mali en quarts grâce à un but décisif d’Iliman Ndiaye (1-0).

De leur côté, les Pharaons confirment une nouvelle fois leur régularité dans la compétition. Qualifiés pour les phases à élimination directe après des succès contre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, et un nul face à l’Angola, les Égyptiens ont ensuite dominé le Bénin en huitièmes (3-1). En quarts de finale, ils ont signé une performance de choix en éliminant le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, sur le score de 3-2.

La demi-finale Sénégal–Égypte se disputera ce mercredi 14 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger, au Maroc. Le coup d’envoi sera donné à 18h (heure française). La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1.