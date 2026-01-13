Après un début d’année encourageant, la Bourse de Tunis a connu, ce mardi 13 janvier 2026, une séance de consolidation. Le TUNINDEX a cédé 0,88 %, s’établissant à 13 331,86 points, tandis que le TUNINDEX20 a reculé de 0,81 % à 5 926,76 points. Une respiration technique qui intervient toutefois dans un contexte annuel encore positif, les deux indices conservant une progression supérieure à 1 % depuis le début de l’année.

Derrière ce léger repli des indices, le marché a surtout donné à voir une rotation sectorielle nette, confirmant que les flux ne désertent pas la cote mais se réorientent de manière sélective.

Des volumes annuels en forte accélération

Sur le plan de l’activité, la dynamique reste solide. Les capitaux traités cumulés en 2026 atteignent près de 149 millions de dinars, en hausse de plus de 150 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression est principalement portée par les titres de capital, dont les volumes progressent de plus de 45 %, ainsi que par les opérations d’enregistrements, en très forte augmentation.

En revanche, la liquidité de la séance du jour, avec environ 1,8 million de dinars échangés, demeure modérée et concentrée sur un nombre limité de valeurs, traduisant une prudence persistante des investisseurs à court terme.

Le BTP et l’industrie en tête, les assurances à la peine

La séance a été marquée par une performance remarquable du secteur Bâtiment et Matériaux de Construction, en hausse de 1,99 %, confirmant son rôle de moteur du marché en ce début d’année. Les produits ménagers et de soin personnel (+1,90 %), les banques (+1,42 %) et les industries (+1,05 %) ont également contribué positivement à la séance.

À l’inverse, le secteur des assurances a fait figure d’exception, enregistrant un repli de 0,52 %, seul compartiment sectoriel à évoluer en territoire négatif. Cette divergence sectorielle illustre un marché en quête de catalyseurs, où les investisseurs privilégient les segments les plus cycliques ou offrant une meilleure visibilité bénéficiaire.

Valeurs actives et mouvements notables

Du côté des échanges, One Tech Holding s’est distinguée comme la valeur la plus active de la séance en termes de capitaux, dépassant le million de dinars échangés. Elle est suivie par SAH, Unimed, BT et Poulina Group Holding, confirmant l’attrait des investisseurs pour les valeurs industrielles et de consommation bien établies.

Parmi les meilleures performances, Magasin Général s’est adjugé 4,45 %, devant Wifack International Bank (+3,97 %) et UADH (+3,64 %). À l’opposé, ASSAD et SIPHAT ont accusé les plus forts replis, cédant respectivement 4,46 % et 4,17 %, dans un contexte de prises de bénéfices et de faible profondeur de marché.

Un marché en consolidation, mais pas en retournement

En définitive, la séance du 13 janvier s’inscrit davantage dans une logique de consolidation que dans un véritable retournement de tendance. La hausse marquée des volumes cumulés depuis le début de l’année, combinée à une rotation sectorielle favorable au BTP, à l’industrie et aux banques, suggère que les investisseurs demeurent présents, bien que sélectifs.

À court terme, l’absence d’un regain de liquidité significatif limite toutefois le potentiel haussier immédiat des indices. À moyen terme, en revanche, la structure du marché reste constructive, laissant entrevoir un scénario de reprise progressive dès lors que la confiance et les volumes viendront confirmer le mouvement.

Analyse sectorielle – Rotation claire

Secteurs en tête (Var. Jour)

Bâtiment & Matériaux : +1,99 %

Produits ménagers & soin personnel : +1,90 %

Banques : +1,42 %

Industries : +1,05 %

Secteur en retrait

Assurances : -0,52 % (le seul secteur négatif)

👉 Rotation sectorielle pro-cyclique :

Flux vers construction, industrie, consommation

Allègement tactique sur les assurances

🏆 Palmarès de la séance

🔥 Plus fortes hausses

Magasin Général : +4,45 %

Wifack International Bank : +3,97 %

UADH : +3,64 %

STIP : +2,75 %

Carthage Cement : +2,73 %

➡️ Mélange de reprises techniques et de valeurs décotées à faible flottant.

❄️ Plus fortes baisses

ASSAD : -4,46 %

SIPHAT : -4,17 %

Tawasol Group Holding : -2,44 %

💧 Valeurs les plus actives (liquidité)

En capitaux (Top 5)

One Tech Holding – ~1,04 MD TND

SAH

Unimed

BT

Poulina Group Holding

👉 One Tech Holding confirme son statut de baromètre mid-cap industriel.

🧠 Lecture stratégique (Analyse hybride)

🟢 Points positifs

Hausse marquée de l’activité annuelle

Rotation sectorielle saine

BTP & industrie en leadership → signal macro domestique positif

Banques solides malgré la consolidation de l’indice

🔴 Points de vigilance

Baisse du TUNINDEX malgré secteurs haussiers → divergence

Liquidité concentrée → marché étroit

Assurances sous pression

Absence de volume massif sur les hausses

🎯 Conclusion opérationnelle

Biais marché :

📌 Neutre à légèrement haussier à moyen terme, prudent à court terme

Stratégie suggérée

✅ Renforcer progressivement :

Industrie / BTP

Consommation défensive (produits ménagers)

⚠️ Trading tactique uniquement sur les hausses fortes

❌ Sous-pondérer assurances à court terme

🕰️ Attendre une confirmation de volume avant engagement directionnel fort

(Source : « Physionomie Boursière – Séance du mardi 13 janvier 2026 »)