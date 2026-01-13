Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a estimé que la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc s’annonce « très disputée » contre « une grande équipe ». Il s’est exprimé mardi à Rabat, lors de la conférence de presse d’avant-match, à la veille de cette rencontre prévue mercredi au stade Prince Moulay Abdellah à 21h00.

Pour le technicien nigérian, cette affiche constitue un moment fort de la compétition. « Nous sommes prêts à jouer un grand match qui marquera cette Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la qualité de l’effectif marocain, soulignant la présence de « très bons joueurs capables de faire la différence » à tout moment.

Exigence physique et mentale

Eric Chelle a rappelé les conditions nécessaires pour rivaliser avec le Maroc. « Pour obtenir un bon résultat face au Maroc, il faut être prêt à 100 % et ne rien laisser au hasard », a-t-il affirmé. Selon lui, la clé de cette demi-finale réside dans l’intensité et la concentration. « Nous devons être présents physiquement et mentalement pour espérer décrocher un résultat positif », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur nigérian a également évoqué l’absence du capitaine Wilfred Ndidi, un élément important de l’équipe. « Cette absence est décevante pour nous, car il apporte beaucoup à l’équipe », a reconnu Chelle. Il s’est toutefois montré confiant quant à la capacité de son groupe à s’adapter. « Malgré son absence, nous allons continuer à bien jouer et à produire de la qualité », a-t-il assuré.

Un défi assumé par les joueurs

Présent en conférence de presse, le milieu de terrain Alex Iwobi a confirmé l’état d’esprit combatif du groupe nigérian. Pour lui, le match contre le Maroc représente « un défi que le Nigeria souhaite relever ». Il a mis en avant la cohésion de l’équipe comme un atout majeur. « L’unité des joueurs nigérians et leur détermination peuvent faire la différence face au Maroc », a-t-il expliqué.

Iwobi a également insisté sur la préparation effectuée en amont de cette rencontre décisive. « Nous sommes pleinement concentrés sur ce match et nous nous sommes bien préparés pour produire un jeu de qualité », a-t-il indiqué. Conscient de la difficulté de la tâche, il a rappelé que le Maroc reste « une équipe difficile à affronter ».

Une demi-finale sous haute tension

À l’approche de ce rendez-vous du dernier carré, le discours du camp nigérian se veut mesuré mais déterminé. Respectueux de la valeur de l’adversaire marocain, Eric Chelle et ses joueurs affichent leur ambition de livrer un match engagé, avec l’objectif clair d’obtenir un résultat positif et de se qualifier pour la finale de la CAN.