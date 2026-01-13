Tunis, 13 janvier – Le temps restera peu nuageux sur l’ensemble du pays. Les conditions météorologiques demeureront globalement stables, avec toutefois des disparités notables en mer et selon les régions.

Le vent soufflera de secteur sud. Il sera relativement fort sur le golfe de Gabès ainsi qu’à proximité des côtes est. Ailleurs, il restera faible à modéré. Ces conditions pourraient influencer les activités maritimes, en particulier dans les zones les plus exposées.

L’état de la mer variera selon les régions côtières. Elle sera moutonneuse à peu agitée dans la zone de Serrat et sur le golfe de Gabès. En revanche, la mer sera agitée à localement très agitée sur le reste des côtes tunisiennes, notamment le long du littoral est et nord.

Sur le plan thermique, les températures maximales oscilleront généralement entre 14 et 19 degrés sur la majorité des régions. Elles seront plus basses sur les hauteurs ouest, où les maximales avoisineront les 12 degrés. Ces valeurs s’inscrivent dans les normales saisonnières pour cette période de l’année.

Aucune perturbation majeure n’est signalée pour la journée, mais la vigilance reste de mise pour la navigation maritime en raison de l’agitation de la mer sur plusieurs zones côtières.