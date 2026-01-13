La Juventus a signé une large victoire face à la Cremonese (5-0), lundi soir à Rome, en clôture de la 20e journée du Championnat d’Italie de football. Grâce à ce succès net, la formation turinoise récupère la quatrième place du classement avec 39 points.

À égalité de points avec Naples, troisième, et l’AS Rome, cinquième, la Juventus profite de cette victoire pour réintégrer le quatuor de tête. L’AS Rome l’avait provisoirement doublée samedi après son succès contre Sassuolo (2-0).

Une entame de match à sens unique

Dès le coup d’envoi, la Juventus a imposé un rythme élevé face à une Cremonese pourtant réputée pour sa capacité à accrocher les équipes de haut de tableau. Les Bianconeri ont rapidement pris le contrôle du jeu, portés par l’activité du duo Kenan Yildiz–Képhren Thuram.

L’ouverture du score est intervenue dès la 10e minute. Sur un coup franc excentré, Kenan Yildiz a trouvé Fabio Miretti, dont la volée a été déviée par Bremer pour tromper le gardien adverse. Deux minutes plus tard, la Juventus a doublé la mise. À l’issue d’un raid solitaire, Thuram a délivré une passe décisive à Jonathan David, qui a conclu sans trembler (12e).

La Cremonese dépassée

Rapidement en difficulté, les joueurs de Davide Nicola ont concédé un troisième but avant la pause. Kenan Yildiz a profité d’un pénalty repoussé par le gardien pour suivre et marquer (35e), accentuant la domination turinoise.

Au retour des vestiaires, la Juventus a poursuivi sur le même rythme. La Cremonese a aggravé son cas avec un but contre son camp de Terracciano dès la 48e minute, avant que Weston McKennie ne vienne parachever le succès des siens à la 64e minute.

Série positive et enjeux au classement

Avec cette victoire, la Juventus porte sa série d’invincibilité à six matches toutes compétitions confondues. La Cremonese, de son côté, reste 13e du classement avec 22 points.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Genoa a également pris une option importante dans la lutte pour le maintien. Le club génois s’est imposé nettement face à Cagliari (3-0), ce qui lui permet de grimper à la 15e place avec 19 points, à hauteur de son adversaire du jour, mais devant à la différence de classement.