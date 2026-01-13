Le coup d’envoi du projet de réhabilitation de la cité El Hafsia, à Borj El Amri (gouvernorat de Manouba), a été donné lundi, pour des fonds estimés à 2,2 millions de dinars.

Mis en œuvre par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national de réduction des disparités régionales, a indiqué à l’Agence TAP, le représentant de l’unité régionale de l’ARRU à Manouba, Mourad Mhadhbi.

Le lancement s’est déroulé sous la supervision du gouverneur de Manouba, Mahmoud Chouaïb, du délégué de Borj El Amri, Mondher Salemi, du député Saber Jelassi et de représentants de l’ARRU.

À cette occasion, une visite de la cité concernée a été effectuée, pour un projet qui prévoit l’aménagement de 4,5 km de rues et de routes, ainsi que le pavage de 5 mille m2 de trottoirs.

L’accent a été mis sur l’importance de ce projet, attendu depuis plusieurs années par près de 5 mille habitants de la cité, ainsi que sur la nécessité d’accélérer son exécution dans les délais impartis, fixés à 240 jours.

Dans le même contexte, Mhadhbi a indiqué que les travaux de réhabilitation de la cité Bourguiba à Mornaguia, également prévu dans le cadre du même programme pour un coût de 2,7 MD, devraient démarrer au cours de la semaine en cours, après l’attribution du marché.

Le projet comprend l’aménagement de 6,5 km de routes en béton bitumineux et en béton ciment, avec un délai de réalisation également fixé à 240 jours.

Il a ajouté que le projet de réhabilitation de la cité Ettahouna à Mornaguia, relevant du même programme, est encore à l’étape de l’évaluation des offres et de l’attribution du marché.

D’un coût estimé à près d’un million de dinars, ce projet prévoit des travaux de revêtement des routes, de pavage et d’assainissement des eaux pluviales.