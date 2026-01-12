Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organisera, le 29 janvier 2026, à Abidjan en Côte d’Ivoire une journée de networking de l’huile d’olive tunisienne, et ce, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Abidjan.

L’objectif est d’offrir aux exportateurs tunisiens d’olives, d’huile d’olive et de produits à base d’huile d’olive l’occasion de dénicher de nouvelles opportunités d’exporter vers le marché ivoirien, a indiqué le CEPEX lundi.

Et d’ajouter que les participants pourront rencontrer directement les principaux importateurs de produits alimentaires, les organismes et institutions ivoiriennes intervenant dans le secteur de l’huile d’olive.

Au programme de cet évènement figurent, des interventions mettant l’accent sur les spécificités et la qualité de l’huile d’olive tunisienne, la projection d’un film promotionnel, des interventions d’exportateurs tunisiens d’huile d’olive (en présentiel ou en ligne) ainsi qu’une séance de dégustation de l’huile d’olive et d’autres produits.

Le Centre a appelé, dans ce sens, les entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l’exportation d’olives, d’huile d’olive et de produits utilisant l’huile d’olive comme composant (conserves de thon et de sardines, tapenade d’olives, sauces à base d’huile d’olive…), à déposer des échantillons de leurs produits, des brochures et films promotionnels au siège du CEPEX, et ce, au plus tard le 15 Janvier 2026 afin d’assurer leur acheminement en Côte d’Ivoire.