À l’occasion de la 15e journée de Saudi Pro League, Al Hilal reçoit son grand rival Al Nassr ce lundi 12 janvier 2026, pour un choc au sommet qui s’annonce décisif dans la course au titre.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue sera donné à 18h30 au Kingdom Arena. Leader du championnat avec 35 points, Al Hilal aborde ce rendez-vous en pleine confiance, fort d’une série de cinq victoires consécutives. Les hommes du leader ont inscrit 12 buts lors de cette période, tout en n’en concédant que trois, confirmant leur solidité défensive et leur efficacité offensive.

En face, Al Nassr occupe la deuxième place avec 31 points. Le bilan des cinq derniers matchs est plus contrasté, avec deux victoires, deux défaites et un nul. Si l’attaque a également marqué 12 buts, la défense a montré des signes de fragilité avec huit buts encaissés, un aspect qui pourrait peser lourd face à Al Hilal.

Les confrontations récentes entre les deux clubs témoignent d’une rivalité équilibrée. Sur les cinq derniers duels, Al Hilal s’est imposé à deux reprises, Al Nassr une seule fois, tandis que deux rencontres se sont soldées par un match nul. Une victoire des leaders permettrait de creuser l’écart en tête du classement, alors qu’un succès d’Al Nassr relancerait totalement la lutte pour le titre.

Cette rencontre promet donc un spectacle intense et indécis, avec des enjeux majeurs pour les deux formations.

Diffusion TV

Le match Al Hilal – Al Nassr sera diffusé en direct sur DAZN ce lundi 12 janvier 2026 à partir de 18h30.