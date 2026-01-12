La 20e journée du Championnat d’Italie de football a été marquée par plusieurs matches nuls impliquant les équipes de tête, à commencer par le duel entre l’Inter Milan et Naples. L’AS Rome et l’Atalanta Bergame ont, en revanche, assuré l’essentiel à domicile. Deux rencontres restent programmées ce lundi.

L’Inter conserve la tête malgré le nul

Dimanche, l’Inter Milan a concédé le match nul face à Naples (2-2) au terme d’une rencontre disputée. Ce résultat permet aux Milanais de conserver la première place du classement avec 43 points après 19 matches, devant l’AC Milan et Naples, qui demeurent au contact.

Dans le même temps, la Fiorentina et l’AC Milan se sont neutralisées (1-1). Ce partage des points maintient les Rossoneri à la deuxième place, sans leur permettre de réduire l’écart avec le leader.

Succès nets de la Roma et de l’Atalanta

Samedi, l’AS Rome a dominé Sassuolo (2-0), confirmant sa solidité à domicile. Grâce à cette victoire, la Roma totalise 39 points après 20 journées et reste engagée dans la lutte pour les premières places.

L’Atalanta Bergame a également signé un succès maîtrisé face au Torino (2-0). Ce résultat lui permet de consolider sa position dans la première moitié du classement.

Matches serrés et victoire précieuse de la Lazio

Plusieurs rencontres se sont conclues sur des scores de parité. Côme et Bologne ont fait match nul (1-1), tout comme Udinese et Pise (2-2). Ces résultats laissent les équipes concernées à distance du podium.

Dimanche, la Lazio Rome s’est imposée sur la plus petite des marges sur la pelouse de Vérone (1-0). Une victoire importante qui permet aux Romains de rester au contact des places européennes.

Par ailleurs, Parme a remporté un succès à l’extérieur face à Lecce (2-1), améliorant sa situation au classement.

Deux matches programmés ce lundi

La 20e journée doit se poursuivre lundi avec les rencontres Genoa – Cagliari et Juventus Turin – Cremonese. Les résultats n’étaient pas encore connus au moment de la publication.