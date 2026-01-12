Le FC Barcelone a remporté, dimanche soir à Djeddah, la Supercoupe d’Espagne en s’imposant face au Real Madrid (3-2). Grâce à ce succès, le club catalan conserve son titre pour la deuxième année consécutive et confirme sa suprématie récente dans cette compétition.

Une finale disputée jusqu’au bout

La rencontre a tenu toutes ses promesses avec un scénario rythmé et riche en buts. Le FC Barcelone a ouvert le score par l’intermédiaire de Raphinha à la 36e minute, concrétisant une période de domination catalane. Le Real Madrid a rapidement réagi en fin de première période grâce à Vinícius Júnior, auteur de l’égalisation à la 45e+2.

Une première période prolifique

Les dernières minutes du premier acte ont été particulièrement animées. Barcelone a repris l’avantage par Robert Lewandowski dans le temps additionnel (45e+4), avant que le Real ne revienne une nouvelle fois au score. Gonzalo García a égalisé à la 45e+6, concluant une première période marquée par quatre buts en quelques minutes.

Raphinha décisif en seconde période

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont poursuivi leur duel à haute intensité. Le FC Barcelone a fini par faire la différence grâce à Raphinha, auteur de son deuxième but personnel à la 73e minute. Cette réalisation a permis aux Catalans de reprendre définitivement l’avantage et de gérer la fin de match face aux tentatives madrilènes.

Un nouveau titre pour Barcelone

Avec cette victoire, le FC Barcelone décroche son 16e titre en Supercoupe d’Espagne. Le Real Madrid reste pour sa part à 13 trophées dans cette compétition. Ce succès renforce la place du club catalan au sommet du palmarès de la Supercoupe et confirme sa capacité à s’imposer dans les grands rendez-vous face à son rival historique.