Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 ont confirmé la hiérarchie attendue. Au terme de quatre rencontres disputées et souvent fermées, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l’Égypte ont validé leur billet pour le dernier carré. Des succès serrés, mais révélateurs de l’expérience et de la solidité des grandes nations africaines dans les moments décisifs.

Le Maroc confirme sa montée en puissance

Opposés au Cameroun, les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-0 et ont logiquement rallié les demi-finales. Devant leur public, les Marocains ont livré une prestation maîtrisée, alliant patience, agressivité dans les duels et rigueur défensive. Longtemps fermée, la rencontre a basculé grâce à une efficacité offensive dans les moments clés.

Ce succès renforce le statut du Maroc, favori à domicile, et illustre une montée en puissance progressive fondée sur l’équilibre collectif, la discipline tactique et la gestion des temps forts.

Le Sénégal s’impose au forceps

Le Sénégal, également annoncé parmi les prétendants au titre, a dû s’employer pour éliminer le Mali (1-0). Les Aigles maliens ont opposé une résistance constante, imposant un combat physique et tactique intense. Longtemps indécise, la rencontre s’est jouée sur des détails.

Sans briller, les Lions de la Teranga ont assuré l’essentiel. Ce succès souligne l’expérience sénégalaise et la capacité de l’équipe à gérer les matches à élimination directe, où l’efficacité prime souvent sur le spectacle.

Le Nigeria domine l’Algérie

Dans l’un des chocs les plus attendus de ces quarts de finale, le Nigeria a pris le dessus sur l’Algérie (2-0). Solides défensivement et efficaces en transition, les Super Eagles ont su exploiter les espaces laissés par les Fennecs.

Cette victoire confirme le retour du Nigeria au premier plan continental. L’équipe s’est distinguée par sa discipline collective et sa puissance athlétique, tout en maîtrisant les temps faibles. L’Algérie quitte la compétition avec des regrets, mais avec une génération présentée comme capable de rebondir lors des prochaines échéances.

L’Égypte fidèle à son savoir-faire

Dernier qualifié pour les demi-finales, l’Égypte a écarté la Côte d’Ivoire au terme d’un match spectaculaire et tendu (3-2). Les Pharaons ont une nouvelle fois démontré leur sang-froid et leur réalisme dans un rendez-vous à élimination directe.

Dans une rencontre ouverte, l’Égypte a su capitaliser sur ses temps forts pour faire la différence. Avançant sans éclat excessif, la sélection égyptienne rappelle qu’elle demeure une référence du football africain lorsqu’il s’agit de gérer les grands rendez-vous.