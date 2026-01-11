AGADIR, 11 janvier 2026 – Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, Hossam Hassan, a souligné, samedi soir au Grand Stade d’Agadir, la capacité d’adaptation de son équipe sur les plans tactique et collectif. Cette déclaration est intervenue à l’issue de la victoire face à la Côte d’Ivoire (3-2), en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien égyptien a expliqué que son groupe aborde chaque rencontre avec la même exigence. Selon lui, cette approche permet de maintenir un niveau de concentration constant tout au long du tournoi. Il a insisté sur le fait que chaque match est préparé comme une finale, indépendamment du stade de la compétition.

Une approche tactique modulable

Sur le plan tactique, Hossam Hassan a écarté l’idée d’un système de jeu figé. Il a précisé que l’équipe ajuste son organisation en fonction de l’adversaire, des profils disponibles et des circonstances du match. Cette flexibilité, a-t-il indiqué, repose sur une lecture précise des situations et sur la capacité des joueurs à prendre des décisions rapides.

Le sélectionneur a rappelé que le football moderne privilégie les principes de jeu, l’organisation collective et l’efficacité dans les moments clés. Cette philosophie aurait permis à la sélection égyptienne de répondre aux différentes configurations rencontrées depuis le début de la compétition.

Gestion du groupe et contraintes physiques

Le sélectionneur est également revenu sur les difficultés rencontrées durant le tournoi, notamment les blessures. Il a reconnu l’impact de certaines absences, tout en soulignant la réaction collective du groupe. Selon lui, les ajustements opérés au fil des matchs ont permis de compenser ces manques, chaque joueur assumant son rôle avec discipline et responsabilité.

Cette gestion du groupe, combinée à des choix tactiques adaptés, a contribué à maintenir l’équilibre de l’équipe face à des adversaires de niveau élevé.

L’état d’esprit salué par Mohamed Salah

De son côté, l’international égyptien Mohamed Salah, désigné homme du match, a mis en avant l’état d’esprit affiché par la sélection. Il a souligné l’exigence mentale de la rencontre face à la Côte d’Ivoire et la capacité du groupe à rester concentré jusqu’au coup de sifflet final.

Cap sur la demi-finale face au Sénégal

Grâce à ce succès, l’Égypte s’est qualifiée pour les demi-finales. Elle affrontera le Sénégal, mercredi, au Grand Stade de Tanger, avec pour objectif une place en finale de la compétition.