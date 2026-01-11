L’AS Roma a battu Sassuolo (2-0), samedi, lors de la 20e journée du Championnat d’Italie de football. Ce succès, acquis au Stadio Olimpico, permet aux Romains de remonter provisoirement à la troisième place de la Serie A, grâce notamment à une réalisation décisive de Manu Koné.

Koné débloque la situation, la Roma fait la différence

Longtemps patiente, la Roma a fini par faire plier Sassuolo en seconde période. Après une domination nette mais stérile, Manu Koné a ouvert le score à la 76e minute d’une tête victorieuse. Il s’agit de son deuxième but de la saison en championnat.

Trois minutes plus tard, Matías Soulé a doublé la mise et scellé le sort de la rencontre. Ce deuxième but a confirmé la maîtrise des « Giallorossi », solides et appliqués jusqu’au coup de sifflet final.

Une dynamique relancée en Serie A

Cette victoire permet à la Roma d’enchaîner, pour la première fois depuis la fin novembre, deux succès consécutifs en Serie A. Un signal positif dans une saison marquée par une certaine irrégularité.

Avec désormais 39 points, le club romain gagne deux places et passe de la cinquième à la troisième position du classement. Il dépasse Naples, quatrième, et la Juventus Turin, cinquième avec 36 points, qui doit encore disputer lundi son match de la 19e journée face à la Cremonese.

Un classement encore à relativiser

Cette remontée au classement reste toutefois à relativiser. L’équipe de Gian Piero Gasperini [cohérence à vérifier] a disputé deux matches de plus que le leader, l’Inter Milan (42 points), son dauphin l’AC Milan (39 points) et le champion en titre napolitain (38 points).

La hiérarchie pourrait donc évoluer rapidement, d’autant que plusieurs confrontations importantes sont encore à venir.

Une journée charnière pour le haut du tableau

L’affiche de cette 20e journée, présentée comme un potentiel tournant de la saison, oppose l’Inter Milan à Naples dimanche à San Siro. De son côté, l’AC Milan se déplace sur la pelouse de la Fiorentina, actuellement 19e du classement.

Dans les autres rencontres, Côme, équipe surprise de la phase aller et restée sur trois victoires consécutives, a été tenue en échec à domicile par Bologne (1-1), concédant un point après une série positive.