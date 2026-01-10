La quatrième édition de Rencontre El Jem organise, du 17 au 19 avril 2026, un colloque international consacré aux relations entre patrimoine, tourisme durable et développement local.

Pensé comme un espace de réflexion et de débat, cette rencontre entend questionner les limites du modèle touristique dominant, largement centré sur le tourisme de masse, et ouvrir la discussion sur des alternatives fondées sur la durabilité, la valorisation des ressources locales et des formes de gouvernance plus inclusives. Le défi posé est celui d’une réinvention des articulations entre patrimoine et tourisme, envisagées dans une perspective de développement territorial durable où la diversification des offres, l’ancrage local et la participation des acteurs deviennent des leviers essentiels des stratégies à venir.

Les échanges porteront d’abord sur l’évolution des paradigmes patrimoniaux et touristiques, en s’intéressant aux manières dont le patrimoine et le tourisme durable peuvent agir comme moteurs du développement local, tant sur les plans social, économique qu’environnemental. Les mutations des modèles touristiques alternatifs seront interrogées, qu’il s’agisse de tourisme responsable, équitable, expérientiel, slow ou associatif, en évaluant leurs apports, leurs perspectives mais aussi leurs limites. Une attention particulière sera accordée aux questions de résilience et d’adaptation face au changement climatique, en analysant les liens entre patrimoine, pratiques touristiques et durabilité écologique.

Le colloque se penchera également sur le rôle croissant des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans la conservation, la valorisation et la transmission du patrimoine. Les discussions aborderont les usages du numérique et de l’IA pour une interprétation durable du patrimoine, à travers des outils tels que la réalité augmentée, les dispositifs immersifs, le big data ou les modèles numériques appliqués au bâti historique, en tant que moyens de renouveler la médiation culturelle, de concevoir des expériences touristiques enrichies et de développer des itinéraires et des offres adaptés à la diversité des publics, tout en favorisant la transmission intergénérationnelle.

Enfin, une large place sera consacrée aux enjeux de gouvernance, aux cadres réglementaires et aux politiques inclusives nécessaires à une meilleure intégration du patrimoine et du tourisme durable dans les stratégies territoriales. Les débats porteront sur l’évolution des dispositifs institutionnels et législatifs, sur les modèles de gestion innovants fondés sur la coopération entre acteurs publics et privés, l’économie circulaire ou le financement participatif, ainsi que sur la participation citoyenne. L’inclusion des acteurs locaux dans la co-construction des politiques patrimoniales et touristiques sera au cœur de cette réflexion, afin de penser des démarches plus équilibrées, partagées et durables.

Cet événement est co-organisé par l’Association de Développement Local d’El Jem, le Festival International de la Musique Symphonique d’El Jem, l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis et le Laboratoire de recherche en Patrimoine, Architecture et Ambiances, en coordination avec plusieurs institutions locales et nationales, dont la municipalité d’El Jem, les ministères du Tourisme et des Affaires Culturelles, l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).