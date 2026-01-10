Le très attendu choc entre l’Algérie et le Nigeria se profile comme l’un des temps forts de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Comptant pour les quarts de finale, ce duel entre deux mastodontes du football africain promet une confrontation intense, riche en suspense et en émotions.

À quelle heure et sur quelles chaînes ?

La rencontre Algérie – Nigeria se disputera le samedi 10 janvier 2026 à 17h00. Un horaire idéal pour rassembler les supporters des deux nations à travers l’Afrique et l’Europe.

Le match sera diffusé en direct sur plusieurs chaînes :

ENTV – Al Aoula (programme national) pour les téléspectateurs en Algérie

beIN Sports 1 France et beIN Sports Max 1 pour le public européen

Une rivalité historique

Au-delà de l’enjeu immédiat de la qualification pour les demi-finales, cette affiche s’inscrit dans une longue rivalité sportive. Algériens et Nigérians se sont affrontés à de nombreuses reprises en CAN, en éliminatoires de Coupe du monde et lors de rencontres amicales, livrant souvent des matchs engagés et spectaculaires.

Si les confrontations sont globalement équilibrées, le Nigeria a longtemps été considéré comme une bête noire pour les Verts. Toutefois, les supporters algériens gardent un souvenir impérissable de la demi-finale de la CAN 2019, marquée par le coup franc magistral de Riyad Mahrez dans les dernières secondes, offrant une victoire historique (2-1) à l’Algérie sur la route du sacre continental.

Un nouveau chapitre très attendu

Réputé pour sa puissance physique, sa vitesse et son efficacité offensive, le Nigeria représente toujours un adversaire redoutable. De son côté, l’Algérie aborde ce quart de finale avec l’ambition de confirmer sa montée en puissance, après une qualification difficile face à la RDC, et de poursuivre son rêve de titre.

Ce Algérie – Nigeria s’annonce ainsi comme un nouveau chapitre passionnant d’une rivalité emblématique du football africain. Rendez-vous le samedi 10 janvier 2026 à 17h00 pour l’un des matchs les plus attendus de cette CAN 2025.