L’Angers SCO reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 18ᵉ journée de Ligue 1, pour une affiche attendue du championnat français. La rencontre aura lieu le samedi 17 janvier 2026 au stade Raymond-Kopa, antre habituelle du club angevin.

Le coup d’envoi est programmé à 21h05, un horaire de grande affiche en soirée. Les supporters d’Angers comme ceux de Marseille pourront suivre ce duel en direct et en intégralité sur la chaîne Ligue 1+, diffuseur officiel de la compétition.

Ce match revêt une importance particulière pour les deux formations, chacune cherchant à consolider sa position au classement et à engranger de précieux points dans la course à ses objectifs respectifs. Une confrontation qui promet intensité et suspense, à ne pas manquer pour les amateurs de football.