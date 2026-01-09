La championne du monde de taekwondo (62 kg), Wafa Masghouni, a exprimé sa fierté et sa joie d’être élue meilleure sportive tunisienne de l’année 2025, lors du 14e référendum de l’agence TAP, dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la jeune championne a souligné que cette distinction est le résultat d’un travail acharné et de sacrifices constants tout au long de l’année écoulée. Elle a estimé que ce sacre constitue une source de motivation supplémentaire pour poursuivre sur la voie des succès, notamment lors du Grand Prix de Corée prévu en septembre prochain, avant d’enchaîner avec les Championnats du monde qui auront lieu l’an prochain à Astana, au Kazakhstan, avec pour objectif une médaille olympique aux Jeux de Los Angeles 2028.

Masghouni a également salué l’initiative de l’agence TAP, estimant que ce type de reconnaissance joue un rôle essentiel dans l’encouragement des sportifs à redoubler d’efforts, à viser l’excellence et à se distinguer lors des compétitions régionales, continentales et internationales. Ces rendez-vous, a-t-elle ajouté, contribuent aussi à renforcer l’esprit de saine émulation et à inspirer les jeunes générations à s’engager dans une carrière sportive fondée sur la rigueur et le professionnalisme.

L’année 2025 a marqué un tournant majeur dans le parcours de la jeune athlète. A seulement 18 ans, Wafa Masghouni est entrée dans l’histoire du sport tunisien en devenant la plus jeune championne du monde en taekwondo, après avoir décroché la médaille d’or dans la catégorie des 62 kg lors des Mondiaux de Wuxi (Chine), organisés du 24 au 30 octobre 2025.

Elle a ensuite remporté l’or aux Championnats du monde des moins de 21 ans à Nairobi, le 6 décembre 2025, devenant la seule athlète féminine au monde à s’imposer dans trois catégories d’âge différentes, après son titre mondial chez les juniors décroché en 2024 à Chuncheon, en Corée du Sud.

La série de performances remarquables de la championne s’est poursuivie avec une médaille de bronze aux Championnats du monde féminins, disputés le 16 novembre 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale.

A l’issue du référendum de l’agence TAP, Wafa Masghouni a récolté 454 points, devançant la spécialiste de pétanque Mouna Béji (350 points) et la rameuse Khadija Krimi (330 points).

Ce référendum a réuni 90 journalistes sportifs, 15 entraîneurs de clubs de la Ligue 1 du football professionnel et 24 directeurs techniques représentant les fédérations sportives tunisiennes.