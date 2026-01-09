Le vendredi 9 janvier 2026, le Mali affronte le Sénégal en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se joue à 17h00 au Stade Ibn Batouta. L’enjeu est clair : une qualification pour le dernier carré.

Contexte et cadre

La rencontre se dispute sur terrain neutre, au Maroc. La pelouse du Stade Ibn Batouta accueille un public attendu nombreux. Les conditions climatiques sont annoncées stables. Le cadre favorise un match rythmé.

Forme et dynamique

Le Mali reste sur une série récente sans victoire sur ses derniers matchs. L’équipe montre un bloc compact mais peine à convertir ses temps forts. Le Sénégal affiche une dynamique plus positive. La sélection enchaîne plusieurs résultats favorables, avec une défense solide et des transitions rapides.

Classement et pression

En phase de groupes, le Sénégal a terminé devant dans sa poule. Le Mali a validé sa qualification avec un écart minimal. En phase à élimination directe, une défaite signifie l’élimination immédiate. La pression tactique est maximale.

Face-à-face récent

Les confrontations Mali – Sénégal en compétition officielle restent serrées. Peu d’écart au score, peu de buts. Les deux blocs se neutralisent souvent dans l’axe.

Joueurs à suivre

Sadio Mané (Sénégal) : leader offensif. Impact direct sur les transitions et le pressing haut.

Yves Bissouma (Mali) : point d’équilibre au milieu. Rôle clé à la récupération et à la relance courte.

Ce qu’on attend du match

Le Mali devrait défendre en bloc médian et fermer l’axe. Le Sénégal cherchera à étirer le jeu sur les côtés. Les duels au milieu décideront du tempo. L’intensité physique sera élevée dès le premier quart d’heure.

Guide pratique – diffusion