La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 met en lumière la montée en puissance des entraîneurs africains. Sur les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale, six sont dirigées par des cadres du continent, confirmant l’excellence du savoir-faire local.

Walid Regragui, symbole du succès marocain

Le Maroc, sous la houlette de Walid Regragui, enchaîne les victoires et les performances solides, qui lui ont valu la 11e place au classement FIFA. Regragui s’est fait connaître lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a mené les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale, un exploit inédit pour une équipe africaine.

Nigeria et Cameroun : des projets locaux réussis

Le Malien Eric Chelle, ancien joueur européen, a transformé le Nigeria en une équipe redoutable. Arrivé en janvier 2025, il a conduit les Super Eagles à quatre victoires consécutives : Tanzanie (2-1), Tunisie (3-2), Ouganda (3-1) et Mozambique (4-0). Son objectif : relancer une sélection nigériane en crise.

Au Cameroun, David Pagou, nommé trois semaines avant le début de la CAN, a relancé les Lions Indomptables. Pragmatique et attaché à la solidité défensive, il valorise les jeunes talents locaux comme Christian Kofane (19 ans). Son équipe atteint les quarts avec un groupe homogène et compétitif.

Sénégal et Égypte : continuité et légende

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal depuis décembre 2024, incarne le renouveau des Lions de la Téranga. Sous sa direction, le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026, affirmant une identité de jeu claire et ambitieuse.

L’Égypte, dirigée par la légende Hossam Hassan depuis février 2024, a dominé son groupe avec deux victoires et un nul. Les Pharaons ont toutefois dû prolongations pour éliminer le Bénin (3-1) en huitièmes. Face à la Côte d’Ivoire, l’équipe devra élever son niveau pour poursuivre sa route.

Côte d’Ivoire : défendre la couronne

Emerse Faé, architecte du sacre ivoirien en CAN-2023, mène les Éléphants avec l’objectif de conserver leur titre. Son équipe affronte l’Égypte et devra maintenir son dynamisme pour rester sur la même trajectoire.

Les deux sélectionneurs étrangers encore en lice

Le Belge Tom Saintfiet dirige le Mali, qu’il a mené en quart malgré quatre matches nuls. Nommé en août 2024, il devra battre le Sénégal dans un quart très attendu.

L’Algérie, sous Vladimir Petkovic, parvient à atteindre les quarts pour la première fois depuis 2019. Son équipe affrontera le Nigeria de Victor Osimhen, finaliste malheureux de l’édition précédente. Petkovic mise sur un football méthodique et adaptable pour relever ce défi.