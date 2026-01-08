Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Mali et le Sénégal s’annonce comme un rendez-vous de très haut niveau. Pour le sélectionneur malien, Tom Saintfiet, cette rencontre représente « une guerre qui ne sera pas facile », tout en laissant place à l’espoir d’une qualification.

Un défi assumé face au favori sénégalais

S’exprimant jeudi à Tanger lors de la conférence de presse précédant le match prévu vendredi à 17h00 au Grand Stade de Tanger, le technicien belge a reconnu la difficulté du défi. « Ce ne sera pas une guerre facile, mais nous avons toutes nos chances. Le Sénégal est le favori, nous le respectons beaucoup, mais nous n’avons pas peur », a-t-il déclaré.

Tom Saintfiet a insisté sur la confiance de son groupe, rappelant que le Mali n’a concédé aucune défaite depuis le début de la compétition. « Nous avons également une très bonne équipe. Nous avons bien joué face à la Tunisie et au Maroc, qui sont aussi deux équipes fortes », a-t-il souligné.

Une préparation axée sur la fraîcheur physique

Le sélectionneur malien a indiqué que son équipe s’est préparée avec attention pour ce rendez-vous, conscient de l’impact de la fatigue accumulée au fil du tournoi. Il a exprimé l’espoir de voir ses joueurs retrouver la fraîcheur nécessaire pour maintenir leur niveau de performance sur l’ensemble de la rencontre.

Le Sénégal, référence africaine actuelle

Tom Saintfiet n’a pas caché son admiration pour son adversaire. Il a qualifié le Sénégal de « plus grande équipe d’Afrique actuellement », rappelant son parcours récent. Selon lui, les Lions de la Teranga se sont qualifiés « très facilement » pour ce quart de finale, en inscrivant dix buts en quatre matches. Il a également souligné qu’en 2025, le Sénégal n’a concédé qu’une seule défaite, face au Brésil, tout en s’imposant contre l’Angleterre et en faisant match nul contre l’Irlande.

Il a décrit une équipe « stable et solide », composée de joueurs à « grande qualité individuelle », capable de « marquer facilement », de « concéder peu de buts » et d’exploiter les espaces de manière directe et dangereuse.

Discipline et ambition pour rester en course

Le sélectionneur malien a rappelé que le Sénégal est la troisième équipe qualifiée pour la Coupe du monde affrontée par le Mali lors de cette CAN, après le Maroc et la Tunisie. « Nous nous attendons à ce que ce soit le match le plus difficile. Si nous voulons rester dans cette compétition, nous devons être meilleurs et montrer de la discipline sur le terrain », a-t-il insisté.

Il a toutefois affirmé que son équipe dispose de joueurs dotés « d’une bonne technique et d’un excellent état d’esprit ».

Un rêve à concrétiser

Évoquant la qualification du Mali pour les quarts de finale, Tom Saintfiet a qualifié cette étape de « quelque chose de spécial », d’autant plus que les équipes encore en lice représentent l’élite du football africain. « Nous sommes ici en mission pour réaliser un rêve », a-t-il conclu, affirmant la volonté de concrétiser l’ambition d’un premier sacre continental.

Le Sénégal, vainqueur du Soudan (3-1) en huitième de finale, affrontera le Mali, qualifié aux tirs au but face à la Tunisie.