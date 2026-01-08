Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Sénégal et le Mali s’annonce comme un rendez-vous décisif. Pour le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, cette rencontre dépasse le simple cadre sportif. Il s’agit d’un « derby » qu’il faudra impérativement remporter pour poursuivre l’aventure dans la compétition.

Un derby sous-régional aux enjeux élevés

S’exprimant jeudi à Tanger, lors de la conférence de presse précédant le match programmé vendredi à 17h00 au Grand Stade de Tanger, le technicien sénégalais a insisté sur la dimension particulière de cette affiche. Il a évoqué un « derby sous-régional », marqué par de nombreux points communs entre les deux nations.

« Je suis à moitié Malien et à moitié Sénégalais. Ma mère soutient le Mali, mon père le Sénégal. Mais je suis avant tout un entraîneur professionnel, et il n’y a pas de place pour les sentiments », a déclaré Pape Thiaw, soulignant l’exigence de neutralité et de concentration à ce stade du tournoi.

Gagner pour espérer aller plus loin

Le message du sélectionneur est clair. « Si nous voulons aller loin dans cette compétition, nous devons gagner. Ce ne sera pas facile, mais il faudra réunir tous les ingrédients pour aller chercher la qualification », a-t-il affirmé. Il a précisé que la préparation s’est déroulée « avec beaucoup de respect et de détermination ».

Pape Thiaw a rappelé que le Mali reste un adversaire respecté. « Le Mali est un pays frère. Nous sommes rivaux sur le terrain, mais cela reste un match de football », a-t-il ajouté.

Détermination et équilibre tactique

Sur le plan sportif, le sélectionneur sénégalais a mis en avant la détermination comme élément clé face à une sélection malienne disciplinée tactiquement. Il a souligné la volonté de son équipe de préserver ses acquis, en s’appuyant sur « des tactiques et des automatismes, une bonne solidité défensive, un excellent état d’esprit et une capacité à maîtriser nos émotions ».

Il a également salué la performance du Mali, notamment lors de son huitième de finale face à la Tunisie. « Après avoir encaissé un but, ils ont su revenir au score. C’est une équipe respectable, capable de terminer deux rencontres à dix joueurs tout en conservant le résultat », a-t-il noté.

Patience et efficacité attendues

Pape Thiaw a insisté sur la nécessité de maintenir l’équilibre tout au long du match, évoquant la rencontre précédente face au Soudan, où le Sénégal avait concédé un but en début de partie. Il a aussi souligné l’importance de la patience et de l’efficacité offensive contre une équipe malienne qui a encaissé très peu de buts depuis le début du tournoi.

Enfin, le sélectionneur s’est réjoui du maintien de son équipe à Tanger, espérant que cette ville, jugée « porte-bonheur », continue de soutenir le parcours sénégalais.

Le Sénégal, qualifié après sa victoire contre le Soudan (3-1), affrontera le Mali, tombeur de la Tunisie aux tirs au but.