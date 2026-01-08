Le président Kaïs Saïed a reçu mardi au palais de Carthage la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, et le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, pour examiner les grandes orientations du Plan de développement 2026-2030, a indiqué la présidence.

Selon la même source, les premières orientations, issues d’environ 3.671 réunions tenues aux niveaux local, régional et des districts, font ressortir les principales préoccupations des citoyens, notamment la simplification des procédures administratives, le développement des établissements éducatifs, l’accélération de la mise en œuvre des projets locaux, la maîtrise de l’expansion urbaine et la lutte contre les constructions anarchiques.

Les priorités incluent également la baisse du chômage, le soutien aux porteurs de projets, l’amélioration des infrastructures routières et des pistes rurales, ainsi que le renforcement des services et équipements locaux.

Le chef de l’État a appelé à l’élaboration rapide du rapport final de synthèse, estimant que la méthode adoptée a permis au peuple tunisien de définir lui-même le modèle de développement et d’exprimer clairement ses attentes, qui doivent être concrétisées en levant les obstacles à leur réalisation.

Le président Saïed a par ailleurs insisté sur la nécessité de développer les législations et de veiller à ce que les responsables chargés de leur application soient engagés, intègres et dévoués à leur mission nationale, soulignant le rôle des jeunes dans ce processus.

Il a enfin affirmé que la Tunisie se trouve à un « rendez-vous avec l’Histoire », réitérant que les engagements pris seront honorés et que la volonté du peuple demeure le moteur du changement, selon la présidence.