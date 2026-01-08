Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) a annoncé l’organisation de la manifestation musicale “Sufiyet” durant le mois de Ramadan, du 12 au 25 mars, au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

Dans un communiqué publié mercredi, le CMAM invite les artistes tunisiens et arabes à proposer des projets musicaux s’inscrivant dans le patrimoine soufi et populaire, en vue de présenter un spectacle dans le cadre de cet événement. Les candidats intéressés sont appelés à transmettre leur dossier par courrier électronique à l’adresse info@cmam.tn.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande de participation au nom du Centre des musiques arabes et méditerranéennes, une note de présentation du projet en arabe et en français, un enregistrement audio ou audiovisuel d’extraits du projet, cinq photographies artistiques en haute définition, ainsi qu’une courte biographie de l’artiste, rédigée en arabe et en français, ne dépassant pas 150 mots.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 janvier 2026 à 13h00, précise le communiqué.

Sufiyet est un rendez-vous musical ramadanesque du palais Ennejma Ezzahra dédié à la musique mystique.