Après un premier concert donné le 1er novembre 2025 au Théâtre municipal de Tunis, ABBA Symphonia, signé Wassim Makni, avec Mourad Gaâloul à la direction du chœur et sous la baguette du maestro Hafedh Makni, revient pour un deuxième spectacle prévu le samedi 7 février 2026 à 19H30 au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Le programme propose les plus grands succès du groupe suédois culte de pop ABBA, revisités par le Carthage Symphony Orchestra (CSO) lors d’une soirée exceptionnelle portée par plus de 100 musiciens et choristes. Chœur et orchestre s’unissent pour célébrer l’univers singulier de ce groupe mythique et offrir au public un voyage musical alliant émotion, élégance et nostalgie, dans un spectacle où l’énergie pop rencontre le rythme orchestral.