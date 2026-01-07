Quelque 1250 entreprises bénéficieront en 2026, du programme de promotion du Centre de promotion des exportations (CEPEX), lequel ciblera 10 secteurs, a annoncé mercredi, Salima Hachich, directrice à la direction centrale du marketing et de la promotion au CEPEX.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à la Maison de l’Exportateur, consacrée à la présentation du programme promotionnel 2026, la responsable a indiqué que le calendrier de cette année prévoit 65 actions promotionnelles, réparties entre 31 participations tunisiennes à des manifestations commerciales à l’étranger et 34 opérations promotionnelles ciblées.

Ces dernières incluent notamment, des missions de chefs d’entreprise, des rencontres professionnelles, des journées commerciales sur les marchés étrangers et des missions de prospection.

Selon elle, le programme de participation tunisienne aux foires et salons internationaux en 2026 se distingue par sa diversité, couvrant la majorité des activités et secteurs d’exportation, par son caractère global à travers le ciblage de multiples marchés et destinations mondiales, et par son caractère innovateur avec l’intégration de 12 nouvelles manifestations.

À ce titre, 31 participations promotionnelles ont été programmées (contre 26 en 2025), dont 25 participations dans le cadre des pavillons nationaux lors de manifestations commerciales à l’étranger, ainsi que 6 participations diverses et exploratoires.

Hachich a estimé que ces manifestations devraient enregistrer la participation de 354 entreprises tunisiennes exportatrices, appelées à exposer leurs produits et services au sein de pavillons nationaux totalisant une superficie d’environ 4 000 m².

La présence tunisienne dans les salons et foires internationaux ciblera 31 manifestations étrangères, réparties entre le marché européen (16 manifestations), le marché arabe (10), le marché africain (4) et le marché américain (1)

Manifestations commerciales à l’étranger en 2026

Toujours selon la responsable, ces événements couvriront 9 secteurs économiques, notamment : les industries agroalimentaires et produits agricoles, les travaux publics et matériaux de construction, les technologies de l’information et de la communication et les startups, le textile, l’habillement, la chaussure et le cuir, les industries mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que les intrants et produits cosmétiques, les équipements et matériels médicaux, en plus de salons internationaux multisectoriels.

Douze nouvelles manifestations ont été programmées en 2026, dont six missions de prospection, visant des secteurs à forte valeur ajoutée, l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales et la diversification des marchés vers de nouvelles destinations.

Par ailleurs, le centre a programmé environ 33 opérations promotionnelles en 2026, réparties entre l’organisation de missions d’hommes d’affaires et de journées commerciales à l’étranger (21), l’invitation d’importateurs étrangers en Tunisie (11) et une mission itinérante.

Il prévoit également, l’organisation d’un événement spécifique dédié à l’Afrique subsaharienne, à travers la tenue de la 4 édition des “Tunisia Africa Business Meetings”, prévue à la fin de l’année 2026.

En outre, un programme promotionnel spécifique pour l’huile d’olive et les dattes a été élaboré pour 2026. Il comprend plus de 30 actions promotionnelles, incluant la participation à des salons internationaux, des missions d’exploration de nouveaux marchés, des opérations de promotion directe à l’étranger, l’accueil de délégations commerciales en Tunisie, ainsi que l’organisation de journées professionnelles en partenariat avec les ambassades et consulats et de journées d’information sur les opportunités d’exportation.

Ce programme ambitionne de renforcer le positionnement de l’huile d’olive tunisienne conditionnée et des dattes, considérées comme des produits stratégiques pour la Tunisie sur les marchés traditionnels, tout en diversifiant les destinations d’exportation vers des marchés prometteurs comme la Chine, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Nigeria et le Royaume-Uni.

Le programme promotionnel de l’huile d’olive en 2026 se caractérise également, par un accent accru sur la communication, à travers des campagnes de promotion visant à valoriser l’image de l’huile d’olive tunisienne, ainsi que l’organisation du concours national de la meilleure huile d’olive conditionnée pour la saison 2025-2026.

Au total, les opérations promotionnelles de 2026 devraient enregistrer la participation d’environ 900 entreprises tunisiennes, ciblant 30 marchés, répartis entre l’Afrique (18), l’Europe (6), le monde arabe (5) et l’Amérique (1).

Le programme se distingue aussi par l’intégration de 10 nouvelles destinations, à savoir : la Biélorussie, le Qatar, l’Irak, la Belgique, la Gambie, le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin.

Enfin, ces opérations concerneront 10 secteurs prioritaires, dont les industries agroalimentaires, l’emballage, les travaux publics et matériaux de construction, le textile et l’habillement, la santé, les médicaments et équipements médicaux, l’enseignement supérieur et la formation, les industries diverses, les produits naturels et biologiques, les huiles essentielles et les énergies renouvelables, tout en ciblant également les startups et entreprises innovantes.