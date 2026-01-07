Vingt gouvernorats du nord et du centre de la Tunisie en plus de ceux de Sfax, Gabès et Gafsa, sont placés en vigilance jaune en raison des perturbations météorologiques attendues, selon la carte de vigilance actualisée, mercredi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

La Vigilance jaune requiert une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque, selon l’INM, qui prévoit, des cellules orageuses avec pluies parfois intenses, des chutes de grêles par endroits et des flocons de neiges sur les hauteurs.

A travers sa carte de vigilance météorologique, l’INM attire l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Cette carte est destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h, elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.