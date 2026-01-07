Tunis, 7 janvier – Un temps froid et instable concerne ce mardi l’ensemble du territoire tunisien. Des pluies temporairement orageuses, parfois localement intenses, sont observées principalement au nord et au centre, avec des précipitations plus ponctuelles dans certaines régions du sud.

Pluies en atténuation en fin de journée

Les pluies affectent surtout les régions nord et centre, où elles peuvent être accompagnées d’orages. Des épisodes pluvieux sont également signalés localement au sud. Selon les prévisions, l’intensité des précipitations devrait diminuer progressivement vers la fin de la journée, marquant une amélioration relative des conditions météorologiques.

Chutes de neige sur les hauteurs ouest

Sur les zones d’altitude, les conditions hivernales sont plus marquées. Des chutes de neige ont été observées sur les hauteurs ouest, notamment dans les régions de Thala et de Kasserine. Ces phénomènes sont liés à la baisse significative des températures enregistrée sur l’ensemble du pays.

Vent soutenu et mer agitée

Le vent souffle de nord-ouest sur le nord et de secteur ouest sur le sud. Il est relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré dans les autres régions. En mer, les conditions restent difficiles, avec une mer houleuse à très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Baisse marquée des températures

Les températures sont en net recul. Les maximales se situent généralement entre 9 et 14 degrés dans la plupart des régions. Elles avoisinent les 5 degrés sur les hauteurs ouest et peuvent atteindre jusqu’à 16 degrés à l’extrême sud-est du pays.