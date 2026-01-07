Les travaux de réalisation de plusieurs établissements universitaires au gouvernorat de Gabès progressent à des rythmes variables.

Le chantier des travaux de l’Institut supérieur d’informatique et de multimédia de Gabès (ISIMG) a atteint 90%, celui de l’Institut supérieur des études juridiques de Gabès (ISEJG), 65%, tandis que les travaux de l’Institut supérieur des sciences et techniques des Eaux de Gabès (ISSTEG) avoisinent 25%, selon le responsable du suivi de ces projets.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable a précisé que le projet de construction du siège de l’ISIMG, comprend l’édification de quatre pavillons pédagogiques, d’une bibliothèque, d’une administration, d’espaces techniques, d’un espace de services ainsi que d’autres composantes diverses, pour un coût global dépassant 16 millions de dinars.

Le projet de construction du siège de l’Institut supérieur des sciences et techniques des eaux, dont le coût dépasse 11,6 MD, prévoit la réalisation de quatre pavillons spécialisés dédiés à l’enseignement du génie de l’eau, de la prospection et des ressources hydriques, ainsi que d’un laboratoire de recherche scientifique, d’une unité pédagogique, d’une bibliothèque, d’une administration et de plusieurs autres composantes.

Il a ajouté que le coût du projet de construction du siège de l’Institut supérieur des études juridiques avoisine 12,4 MD et comprend une section d’enseignement, deux laboratoires d’informatique, deux laboratoires de langues, une administration, une bibliothèque, des espaces techniques et d’autres composantes diverses.

Par ailleurs, l’aménagement et l’extension du restaurant universitaire Omar Ibn Al Khattab se poursuivent à un rythme soutenu pour un coût estimé à 5 MD, avec un achèvement prévu pour le mois de mars prochain.

En revanche, le projet de l’Institut supérieur des systèmes industriels de Gabès (ISSIG), lancé en 2017 pour un coût avoisinant 7 millions de dinars, accuse un rythme d’avancement ralenti, malgré un taux de réalisation de 90%.