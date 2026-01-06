La Tunisie participera au Salon International des Technologies et de l’Innovation (GITEX Africa 2026), qui se tiendra, du 07 au 09 avril 2026, à Marrakech (Royaume du Maroc).

Menée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cette participation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National des Foires et Expositions à l’Étranger au titre de l’année 2026.

Le GITEX Africa constitue aujourd’hui le plus grand salon technologique du continent africain et un rendez-vous international de premier plan dédié aux technologies de l’information, à l’innovation digitale et aux solutions technologiques à forte valeur ajoutée, indiqué le CEPEX.

La participation au GITEX Africa Marrakech 2026 permettra aux entreprises tunisiennes de valoriser leurs produits, solutions et services technologiques et de promouvoir leur savoir-faire et leur capacité d’innovation, de nouer des relations d’affaires avec des opérateurs économiques, investisseurs et donneurs d’ordre internationaux.

Les entreprises tunisiennes bénéficieront aussi d’une visibilité internationale au sein de l’un des plus grands événements technologiques du continent africain, a-t-on ajouté.

La participation à ce rendez-vous offrira également l’opportunité d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat, d’anticiper les tendances du marché et de renforcer durablement le positionnement des entreprises tunisiennes sur les marchés africains et internationaux.

Le GITEX Africa s’impose comme un événement de référence pour les secteurs liés, notamment, aux technologies de l’information, à l’intelligence artificielle, à la Fintech, à la cybersécurité, au cloud, aux Smart Cities, à la Govtech, à l’Edtech, à la Healthtech ainsi qu’aux solutions digitales innovantes, a-t-on rappelé.

Il réunit des startups, des scale-ups, des grands groupes, des institutions publiques, des fonds d’investissement, des donneurs d’ordre et acheteurs internationaux et représente une plateforme stratégique pour le développement de partenariats et l’accès aux marchés africains et internationaux.